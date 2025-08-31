Vasalund avgjorde i andra halvlek mot Enköping SK Herr

Vasalund segrade – 2–0 mot Enköping SK Herr

Dusan Jajic matchvinnare för Vasalund

Andra raka segern för Vasalund

Vasalund vann hemmamatchen i Ettan norra herr mot Enköping SK Herr på söndagen. Matchen slutade 2–0 (0–0) efter att Vasalund avgjort matchen i andra halvlek.

Team TG nästa för Vasalund

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Dusan Jajic till och gav Vasalund ledningen.

Och med sex minuter kvar att spela ökade Vasalund ledningen genom Marko Nikolic. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Vasalund ligger på andra plats i tabellen, och Enköping SK Herr är på tolfte plats. Enköping SK Herr har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 2 augusti låg laget på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Vasalund Team TG borta på Umeå Energi Arena, söndag 7 september 14.00. Enköping SK Herr spelar hemma mot Hammarby TFF fredag 5 september 19.30.

Vasalund–Enköping SK Herr 2–0 (0–0)

Ettan norra herr, Skytteholms IP

Mål: 1–0 (53) Dusan Jajic, 2–0 (84) Marko Nikolic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vasalund: 3-1-1

Enköping SK Herr: 1-1-3

Nästa match:

Vasalund: Team TG FF, borta, 7 september

Enköping SK Herr: Hammarby Talang FF, hemma, 5 september