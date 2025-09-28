Västerås SK fortsätter att vinna hemma – har nu sju raka hemmasegrar
- Västerås SK vann med 3–0 mot Sandvikens IF
- Västerås SK:s femte seger på de senaste sex matcherna
- Axel Taonsa avgjorde för Västerås SK
Det fortsätter att gå bra för Västerås SK i Superettan. På söndagen mötte laget Sandvikens IF hemma och tog ännu en seger. Därmed har laget vunnit sju hemmamatcher i rad. Segerresultatet skrevs till 3–0 (2–0).
Östersunds FK nästa för Västerås SK
Västerås SK tog en tidig ledning. Axel Taonsa gjorde målet på pass av Simon Gefvert, redan i 16:e minuten.
Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen, genom Max Larsson. Till slut kom också 3–0 genom Jonathan Ring framspelad av Axel Taonsa i 72:a minuten.
Västerås SK ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Sandvikens IF är på elfte plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Västerås SK FK medan mötet före det blev oavgjort.
I nästa omgång har Västerås SK Östersunds FK borta på Jämtkraft Arena, lördag 4 oktober 13.00. Sandvikens IF spelar hemma mot Örgryte måndag 6 oktober 19.00.
Västerås SK–Sandvikens IF 3–0 (2–0)
Superettan, Hitachi Energy Arena
Mål: 1–0 (16) Axel Taonsa (Simon Gefvert), 2–0 (42) Max Larsson, 3–0 (72) Jonathan Ring (Axel Taonsa).
Varningar, Västerås SK: Mamadou Ousmane Diagne. Sandvikens IF: Filip Olsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Västerås SK: 4-0-1
Sandvikens IF: 2-0-3
Nästa match:
Västerås SK: Östersunds FK, borta, 4 oktober
Sandvikens IF: Örgryte IS Fotboll, hemma, 6 oktober
