Västerås SK segrade mot Segeltorp Fotboll

Västerås SK vann med 3–0 mot Segeltorp Fotboll

Elfte förlusten i rad för Segeltorp Fotboll

Seger nummer 8 för Västerås SK

Västerås SK tog greppet om bortamatchen mot Segeltorp Fotboll på lördagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i division 1 mellersta dam slutade 3–0.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Västerås SK.

Lidköpings FK nästa för Västerås SK

Bortalagets mål gjordes av Maja Eriksson, Izabell Rydell och Vilma Torseng.

Med fyra omgångar kvar är Segeltorp Fotboll på 13:e plats i tabellen medan Västerås SK är på sjunde plats.

Söndag 28 september möter Segeltorp Fotboll Enskede borta 16.00 och Västerås SK möter Lidköpings FK hemma 12.00.