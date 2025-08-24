Västerås SK vann med 3–0 mot Utsikten

Västerås SK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Herman Magnusson avgjorde för Västerås SK

Västerås SK startade bra i matchen mot Utsikten på hemmaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Superettan.

Segern var Västerås SK:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Helsingborg nästa för Västerås SK

I den 41:a minuten fick Utsikten Allan Mohideen utvisad.

Västerås SK tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Herman Magnusson på pass av Max Larsson. Laget ökade ledningen till 2–0 i 76:e minuten.

I 89:e minuten gjorde Mikkel Ladefoged också 3–0 framspelad av Simon Johansson.

Utsikten ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen, medan Västerås SK är på tredje plats.

Västerås SK tar sig an Helsingborg i nästa match hemma lördag 30 augusti 13.00. Utsikten möter Örgryte hemma söndag 31 augusti 17.00.

Västerås SK–Utsikten 3–0 (1–0)

Superettan, Hitachi Energy Arena

Mål: 1–0 (45) Herman Magnusson (Max Larsson), 2–0 (76) Självmål, 3–0 (89) Mikkel Ladefoged (Simon Johansson).

Utvisningar, Utsikten: Allan Mohideen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Västerås SK: 4-0-1

Utsikten: 1-1-3

Nästa match:

Västerås SK: Helsingborgs IF, hemma, 30 augusti

Utsikten: Örgryte IS Fotboll, hemma, 31 augusti