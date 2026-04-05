Västerås SK vann borta mot Kalmar

Västerås SK vann med 1–0 mot Kalmar

Självmål avgjorde för Västerås SK

Kalmar nu 14:e, Västerås SK på fjärde plats

Västerås SK vann en målmässigt jämn match borta mot Kalmar i Allsvenskan på söndagen. 0–1 (0–1) slutade matchen. Matchens enda mål var ett självmål av Kalmar.

Kalmar–Västerås SK – mål för mål

Kalmar tog hem lagens senaste möte med 2–1 på Guldfågeln Arena.

Lagen spelar mot varandra igen den 23 augusti på Hitachi Energy Arena.

Söndag 12 april 14.00 spelar Kalmar borta mot Djurgården. Västerås SK möter Elfsborg hemma på Hitachi Energy Arena lördag 11 april 15.00.

Kalmar–Västerås SK 0–1 (0–1)

Allsvenskan, Guldfågeln Arena

Mål: 0–1 (11) Självmål.

Varningar, Kalmar: Charlie Rosenqvist. Västerås SK: Jonathan Ring, Herman Magnusson.

