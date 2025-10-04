Västerås SK vann – efter Mikkel Ladefogeds hattrick

Västerås SK vann med 6–1 mot Östersunds FK

Västerås SK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mikkel Ladefoged med tre mål för Västerås SK

Mikkel Ladefoged stod för tre mål när Västerås SK vann mot Östersunds FK på bortaplan i Superettan. Till slut blev det 6–1 (2–0).

Det här innebär att Västerås SK nu har fyra segrar i följd i Superettan.

Jonathan Ring blev matchvinnare

Västerås SK tog ledningen i 39:e minuten genom Mattias Hellisdal framspelad av Mikkel Ladefoged.

Jonathan Ring stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på pass av Karl Gunnarsson. I 55:e minuten slog Mikkel Ladefoged till på pass av Karl Gunnarsson och gjorde 0–3.

Mikkel Ladefoged slog till återigen med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Simon Gefvert och ökade ledningen för Västerås SK.

Laget ökade ledningen på nytt, till 0–5, bara tre minuter senare genom Mikkel Ladefoged på straff som med målet fullbordade sitt hattrick.

Östersunds FK:s Jamie Hopcutt gjorde 1–5 i 69:e minuten på pass av Ahmed Bonnah. Mer än så blev det dock inte för Östersunds FK.

1–6-målet kom med en minut kvar att spela när Jens Magnusson slog till och gjorde mål framspelad av Moussa Diallo.

Västerås SK:s Mikkel Ladefoged stod för fyra poäng, varav tre mål.

Med fyra omgångar kvar är Östersunds FK på tolfte plats i tabellen medan Västerås SK är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Västerås SK FK med 1–0.

Östersunds FK tar sig an Brage i nästa match hemma lördag 18 oktober 15.00. Västerås SK möter samma dag 13.00 GIF Sundsvall hemma.

Östersunds FK–Västerås SK 1–6 (0–2)

Superettan, Jämtkraft Arena

Mål: 0–1 (39) Mattias Hellisdal (Mikkel Ladefoged), 0–2 (45) Jonathan Ring (Karl Gunnarsson), 0–3 (55) Mikkel Ladefoged (Karl Gunnarsson), 0–4 (58) Mikkel Ladefoged (Simon Gefvert), 0–5 (61) Mikkel Ladefoged, 1–5 (69) Jamie Hopcutt (Ahmed Bonnah), 1–6 (89) Jens Magnusson (Moussa Diallo).

Varningar, Östersunds FK: Jamie Hopcutt, Rasmus Forsell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Östersunds FK: 2-0-3

Västerås SK: 4-0-1

Nästa match:

Östersunds FK: IK Brage, hemma, 18 oktober

Västerås SK: GIF Sundsvall, hemma, 18 oktober