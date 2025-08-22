Växjö vann mot Rosengård på Malmö IP
- Växjö segrade – 3–2 mot Rosengård
- Självmål matchvinnare för Växjö
- Andra raka nederlaget för Rosengård
Efter en mållös första halvlek avgjorde Växjö matchen mot Rosengård i andra halvlek. Till slut vann Växjö fredagens bortamatch i Damallsvenskan med 3–2.
Ett självmål efter 87 minuter avgjorde matchen.
Rosengård–Växjö – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Emma Pennsäter gav Rosengård ledningen.
Växjö kvitterade till 1–1 i 62:a minuten.
Bara sju minuter senare var det Emma Jansson som såg till att Rosengård tog ledningen.
Larkin Russell kvitterade för Växjö i 78:e minuten.
Laget tog ledningen i 87:e minuten.
Rosengård har två oavgjorda och tre förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Växjö har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–10 i målskillnad. Det här var Rosengårds sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Växjös tredje uddamålsseger.
I tabellen innebär det här att Rosengård nu ligger på nionde plats. Växjö är på tionde plats.
I nästa omgång har Rosengård Vittsjö borta på Vittsjö IP, fredag 5 september 18.00. Växjö spelar borta mot Malmö FF lördag 30 augusti 13.00.
Rosengård–Växjö 2–3 (0–0)
Damallsvenskan, Malmö IP
Mål: 1–0 (60) Emma Pennsäter, 1–1 (62) Självmål, 2–1 (69) Emma Jansson, 2–2 (78) Larkin Russell, 2–3 (87) Självmål.
Varningar, Rosengård: Emilia Pelgander.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rosengård: 0-2-3
Växjö: 2-1-2
Nästa match:
Rosengård: Vittsjö GIK, borta, 5 september
Växjö: Malmö FF, borta, 30 augusti
