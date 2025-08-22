Växjö vann mot Rosengård på Malmö IP

Växjö segrade – 3–2 mot Rosengård

Självmål matchvinnare för Växjö

Andra raka nederlaget för Rosengård

Efter en mållös första halvlek avgjorde Växjö matchen mot Rosengård i andra halvlek. Till slut vann Växjö fredagens bortamatch i Damallsvenskan med 3–2.

Ett självmål efter 87 minuter avgjorde matchen.

Rosengård–Växjö – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Emma Pennsäter gav Rosengård ledningen.

Växjö kvitterade till 1–1 i 62:a minuten.

Bara sju minuter senare var det Emma Jansson som såg till att Rosengård tog ledningen.

Larkin Russell kvitterade för Växjö i 78:e minuten.

Laget tog ledningen i 87:e minuten.

Rosengård har två oavgjorda och tre förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Växjö har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–10 i målskillnad. Det här var Rosengårds sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Växjös tredje uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Rosengård nu ligger på nionde plats. Växjö är på tionde plats.

I nästa omgång har Rosengård Vittsjö borta på Vittsjö IP, fredag 5 september 18.00. Växjö spelar borta mot Malmö FF lördag 30 augusti 13.00.

Rosengård–Växjö 2–3 (0–0)

Damallsvenskan, Malmö IP

Mål: 1–0 (60) Emma Pennsäter, 1–1 (62) Självmål, 2–1 (69) Emma Jansson, 2–2 (78) Larkin Russell, 2–3 (87) Självmål.

Varningar, Rosengård: Emilia Pelgander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 0-2-3

Växjö: 2-1-2

Nästa match:

Rosengård: Vittsjö GIK, borta, 5 september

Växjö: Malmö FF, borta, 30 augusti