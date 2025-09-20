Växjö vann trots AIK:s uppryckning

Växjö vann med 2–1 mot AIK

Miho Kamogawa matchvinnare för Växjö

Seger nummer 7 för Växjö

Mötet mellan AIK och Växjö i Damallsvenskan slutade 1–2. Bortalaget Växjö hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att AIK lyfte sig i andra halvlek.

Hammarby nästa för Växjö

Växjö fick en bra start på matchen. Larkin Russell gjorde målet på pass av Miho Kamogawa, redan i 20:e minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimmes spel, genom Miho Kamogawa framspelad av Elin Nilsson. I 70:e minuten nätade Villemo Dahlqvist, och reducerade åt AIK. Men mer än så orkade AIK inte med.

AIK har två vinster och tre förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Växjö har tre vinster och två förluster och 9–9 i målskillnad. Det här var AIK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Växjös femte uddamålsseger.

Växjö ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan AIK är på sjunde plats.

Lördag 27 september 13.00 spelar AIK hemma mot BK Häcken. Växjö möter Hammarby hemma på Spiris Arena 1, Växjö söndag 28 september 16.00.

AIK–Växjö 1–2 (0–2)

Damallsvenskan, Skytteholms IP

Mål: 0–1 (20) Larkin Russell (Miho Kamogawa), 0–2 (28) Miho Kamogawa (Elin Nilsson), 1–2 (70) Villemo Dahlqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-0-3

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

AIK: BK Häcken FF, hemma, 27 september

Växjö: Hammarby, hemma, 28 september