Vellinge segrade mot Älmhult

Vellinge segrade – 2–0 mot Älmhult

14:e segern för Vellinge

Vellinge nu andra, Älmhult på tionde plats

Vellinge tog greppet om hemmamatchen mot Älmhult på lördagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i division 1 södra dam slutade 2–0.

– En väl genomförd match från vår sida. Trots ett markant spelövertag i första halvlek ledde vi bara med 1–0. Spelet jämnade ut sig en del i andra halvlek men jag tycker vi till slut vinner rättvist med 2–0, kommenterade Vellinges huvudtränare Roger Nilsson.

Vellinge–Älmhult – mål för mål

Tulda Jensinger gjorde ett mål för Vellinge. Ett av Vellinges mål var ett självmål.

Med tre omgångar kvar är Vellinge på andra plats i tabellen medan Älmhult är på tionde plats.

Vellinge tar sig an Qviding i nästa match borta lördag 4 oktober 17.00. Älmhult möter Ifö Bromölla hemma söndag 5 oktober 13.00.