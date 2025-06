Vellinge vann med 2–1 hemma mot Halmstad

Hemmalaget Vellinge vann matchen mot Halmstad i division 1 södra dam. Resultatet i söndagens match på Vellinge IP blev 2–1 (1–0).

– Detta var en seger vi ska vara väldigt tacksamma över. En bra start för vår del med 1–0 efter drygt fem minuter följdes upp av ganska bra period från vår sida innan HBK tuggade sig in i matchen sista 15–20 minuterna av första halvlek I andra var det HBK:s tur att få in ett tidigt mål, vilket följdes upp av en riktigt bra period från deras sida där vår målvakt Tilde Benilsson räddade oss kvar i matchen. Men efter 20 minuter tog vi något oväntat åter igen ledningen när vi stack upp i ett av våra få anfall så långt in i halvleken Målet fick en positiv inverkan på vårt spel och en bra prestation från vår sida de sista 20 minuterna gjorde att vi kunde hålla undan till ännu en uddamålsseger, kommenterade Vellinges huvudtränare Roger Nilsson.

Halmstads huvudtränare André Johansson tyckte så här om matchen:

– Väldigt tungt att åka ifrån matchen med förlust. Vi startar lite trögt och släpper in 1–0 tidigt, men kommer tillbaka och från mitten på första och starten på andra är vi klart bättre. Gör också rättvist 1–1 i början på andra och har lägen till 1–2 innan de från ingenstans gör 2–1. Efter det så vi blir matchen väldigt ryckig, många frisparkar och vi har väl ett par halvchanser till kvittering, men minuterna rinner iväg. Första 20 minuterna efter pausvilan är nog bland de bättre vi gjort i år och vi borde fått med oss ett bättre resultat.

Vellinge–Halmstad – mål för mål

Det här var Vellinges sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Halmstads fjärde uddamålsförlust.

Vellinge tar sig an Helsingborg i nästa match borta söndag 8 juni 13.00. Halmstad möter Ifö Bromölla hemma lördag 7 juni 13.00.