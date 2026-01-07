Verona överraskade – tog poäng av Napoli
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Napoli och Verona
- Giovanni Di Lorenzo kvitterade i 82:a minuten
- Inter nästa motstånd för Napoli
Verona spelade oavgjort, 2–2 (0–2), borta mot starka Napoli i onsdagens match i Serie A.
I halvtid ledde Verona matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Napoli in i matchen och kvitterade till slut.
Napoli–Verona – mål för mål
Verona tog en tidig ledning när Martin Frese gjorde målet redan i 16:e minuten.
Laget gjorde 0–2 när Gift Orban hittade rätt på straff i 27:e minuten. Målet var Gift Orbans femte i Serie A.
I 54:e minuten slog Scott McTominay till och reducerade åt Napoli.
Giovanni Di Lorenzo såg med åtta minuter kvar att spela till att Napoli kvitterade. 2–2-målet blev matchens sista.
Lagen möts på nytt på Stadio M. A. Bentegodi den 1 mars.
Söndag 11 januari möter Napoli Inter borta 20.45 och Verona möter Lazio hemma 18.00.
Napoli–Verona 2–2 (0–2)
Serie A, Diego Armando Maradona
Mål: 0–1 (16) Martin Frese, 0–2 (27) Gift Orban, 1–2 (54) Scott McTominay, 2–2 (82) Giovanni Di Lorenzo.
Varningar, Verona: Domagoj Bradaric, Gift Orban, Armel Bella-Kotchap.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Napoli: 3-1-1
Verona: 2-1-2
Nästa match:
Napoli: Inter, borta, 11 januari 20.45
Verona: Lazio, hemma, 11 januari 18.00
Den här artikeln handlar om: