Verona överraskade – tog poäng av Napoli

Oavgjort mellan Napoli och Verona

Giovanni Di Lorenzo kvitterade i 82:a minuten

Inter nästa motstånd för Napoli

Verona spelade oavgjort, 2–2 (0–2), borta mot starka Napoli i onsdagens match i Serie A.

I halvtid ledde Verona matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Napoli in i matchen och kvitterade till slut.

Napoli–Verona – mål för mål

Verona tog en tidig ledning när Martin Frese gjorde målet redan i 16:e minuten.

Laget gjorde 0–2 när Gift Orban hittade rätt på straff i 27:e minuten. Målet var Gift Orbans femte i Serie A.

I 54:e minuten slog Scott McTominay till och reducerade åt Napoli.

Giovanni Di Lorenzo såg med åtta minuter kvar att spela till att Napoli kvitterade. 2–2-målet blev matchens sista.

Lagen möts på nytt på Stadio M. A. Bentegodi den 1 mars.

Söndag 11 januari möter Napoli Inter borta 20.45 och Verona möter Lazio hemma 18.00.

Napoli–Verona 2–2 (0–2)

Serie A, Diego Armando Maradona

Mål: 0–1 (16) Martin Frese, 0–2 (27) Gift Orban, 1–2 (54) Scott McTominay, 2–2 (82) Giovanni Di Lorenzo.

Varningar, Verona: Domagoj Bradaric, Gift Orban, Armel Bella-Kotchap.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 3-1-1

Verona: 2-1-2

Nästa match:

Napoli: Inter, borta, 11 januari 20.45

Verona: Lazio, hemma, 11 januari 18.00