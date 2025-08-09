Vicente Castro tvåmålsskytt för Ariana i segern mot Eskilsminne
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Ariana vann med 3–0 mot Eskilsminne
- Vicente Castro med två mål för Ariana
- Sjätte segern för Ariana
Ariana vann mötet med Eskilsminne hemma med 3–0 (1–0) på lördagen i Ettan södra herr.
Vicente Castro tvåmålsskytt för Ariana
Matchen förblev jämn målmässigt till Ariana tog ledningen i 23:e minuten, genom Vicente Castro. I 65:e minuten nätade Victor Andersson, och gjorde 2–0.
Till slut kom också 3–0-målet genom Vicente Castro i 84:e minuten. Målet var Vicente Castros femte i Ettan södra herr.
Det här betyder att Ariana ligger på sjätte plats i tabellen, och Eskilsminne är på 14:e plats.
I nästa match, lördag 16 augusti, har Ariana Ljungskile borta på Skarsjövallen 16.00, medan Eskilsminne spelar hemma mot Lunds BK 13.00.
Ariana–Eskilsminne 3–0 (1–0)
Ettan södra herr, Malmö IP
Mål: 1–0 (23) Vicente Castro, 2–0 (65) Victor Andersson, 3–0 (84) Vicente Castro.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ariana: 1-2-2
Eskilsminne: 1-2-2
Nästa match:
Ariana: Ljungskile SK, borta, 16 augusti
Eskilsminne: Lunds BK, hemma, 16 augusti
Den här artikeln handlar om: