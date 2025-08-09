Vicente Castro tvåmålsskytt för Ariana i segern mot Eskilsminne

Ariana vann med 3–0 mot Eskilsminne

Vicente Castro med två mål för Ariana

Sjätte segern för Ariana

Ariana vann mötet med Eskilsminne hemma med 3–0 (1–0) på lördagen i Ettan södra herr.

Vicente Castro tvåmålsskytt för Ariana

Matchen förblev jämn målmässigt till Ariana tog ledningen i 23:e minuten, genom Vicente Castro. I 65:e minuten nätade Victor Andersson, och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0-målet genom Vicente Castro i 84:e minuten. Målet var Vicente Castros femte i Ettan södra herr.

Det här betyder att Ariana ligger på sjätte plats i tabellen, och Eskilsminne är på 14:e plats.

I nästa match, lördag 16 augusti, har Ariana Ljungskile borta på Skarsjövallen 16.00, medan Eskilsminne spelar hemma mot Lunds BK 13.00.

Ariana–Eskilsminne 3–0 (1–0)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 1–0 (23) Vicente Castro, 2–0 (65) Victor Andersson, 3–0 (84) Vicente Castro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ariana: 1-2-2

Eskilsminne: 1-2-2

Nästa match:

Ariana: Ljungskile SK, borta, 16 augusti

Eskilsminne: Lunds BK, hemma, 16 augusti