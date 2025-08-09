Prenumerera

Logga in

Vicente Castro tvåmålsskytt för Ariana i segern mot Eskilsminne

  • Author image

    FotbollDirekt

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    • Ariana vann med 3–0 mot Eskilsminne

    • Vicente Castro med två mål för Ariana

    • Sjätte segern för Ariana

    Ariana vann mötet med Eskilsminne hemma med 3–0 (1–0) på lördagen i Ettan södra herr.

    Vicente Castro tvåmålsskytt för Ariana

    Matchen förblev jämn målmässigt till Ariana tog ledningen i 23:e minuten, genom Vicente Castro. I 65:e minuten nätade Victor Andersson, och gjorde 2–0.

    Till slut kom också 3–0-målet genom Vicente Castro i 84:e minuten. Målet var Vicente Castros femte i Ettan södra herr.

    Det här betyder att Ariana ligger på sjätte plats i tabellen, och Eskilsminne är på 14:e plats.

    I nästa match, lördag 16 augusti, har Ariana Ljungskile borta på Skarsjövallen 16.00, medan Eskilsminne spelar hemma mot Lunds BK 13.00.

    Ariana–Eskilsminne 3–0 (1–0)

    Ettan södra herr, Malmö IP

    Mål: 1–0 (23) Vicente Castro, 2–0 (65) Victor Andersson, 3–0 (84) Vicente Castro.

    Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

    Ariana: 1-2-2

    Eskilsminne: 1-2-2

    Nästa match:

    Ariana: Ljungskile SK, borta, 16 augusti

    Eskilsminne: Lunds BK, hemma, 16 augusti

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt