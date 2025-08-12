Seger för Viktoria Plzen med 2–1 mot Rangers

Svetozar Markovic matchvinnare för Viktoria Plzen

Lyall Cameron ende målskytt för Rangers

Viktoria Plzen har säkrat segern i matchserien mot Rangers i Champions League Tredje kvalomgången, totalt med 1-1 i matcher. Det efter seger på hemmaplan med 2–1 (1–0).

Svetozar Markovic slog till efter 83 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Viktoria Plzen–Rangers – mål för mål

Viktoria Plzen tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Rafiu Durosinmi. Med en halvtimme kvar att spela fick Lyall Cameron träff och kvitterade för Rangers.

Men med sju minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Svetozar Markovic.

Viktoria Plzen–Rangers 2–1 (1–0)

Champions League Tredje kvalomgången

Mål: 1–0 (41) Rafiu Durosinmi, 1–1 (60) Lyall Cameron, 2–1 (83) Svetozar Markovic.

Varningar, Viktoria Plzen: Jan Paluska. Rangers: Djeidi Gassama, Nasser Djiga.