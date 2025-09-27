Villarreal sänkte Atlethic Bilbao – Alberto Moleiro matchhjälte

Seger för Villarreal med 1–0 mot Atlethic Bilbao

Alberto Moleiro matchvinnare för Villarreal

Tredje raka segern för Villarreal

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Villarreal vann med 1–0 (0–0) hemma mot Atlethic Bilbao i La Liga.

Vinsten mot Atlethic Bilbao innebär att Villarreal har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Real Madrid nästa för Villarreal

Villarreal har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Atlethic Bilbao har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–6 i målskillnad. Det här var Villarreals tredje uddamålsseger den här säsongen.

Atlethic Bilbaos nya tabellposition är åttonde plats medan Villarreal är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för Villarreal som så sent som den 19 september låg på sjunde plats.

Den 12 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Villarreal är Real Madrid. Lagen möts lördag 4 oktober 21.00 på Santiago Bernabéu.

Villarreal–Atlethic Bilbao 1–0 (0–0)

La Liga, Estadio de la Cerámica

Mål: 1–0 (77) Alberto Moleiro.

Varningar, Villarreal: Dani Parejo, Tajon Buchanan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 3-1-1

Atlethic Bilbao: 1-1-3

Nästa match:

Villarreal: Real Madrid, borta, 4 oktober