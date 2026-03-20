Villarreal vann med 3–1 mot Real Sociedad

Georges Mikautadze matchvinnare för Villarreal

Villarreals 18:e seger

Matchen mellan Villarreal och Real Sociedad i La Liga slutade med seger för hemmalaget med 3–1. Villarreal hade greppet i första halvlek och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Real Sociedad lyfte sig i andra halvlek.

Därmed har Villarreal vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Villarreal–Real Sociedad – mål för mål

Gerard Moreno öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav Villarreal en tidig ledning. Villarreal ökade ledningen till 2–0 i 15:e minuten genom Georges Mikautadze. Villarreal gjorde också 3–0 i 23:e minuten när Nicolas Pepe slog till med assist av Georges Mikautadze.

Direkt efter pausen gjorde Luka Sucic mål och reducerade åt Real Sociedad. Men mer än så orkade Real Sociedad inte med.

Det här betyder att Villarreal ligger på tredje plats i tabellen och Real Sociedad är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Villarreal med 3–2.

Nästa motstånd för Villarreal är Girona. Lagen möts måndag 6 april 21.00 på Estadi Municipal de Montilivi.

Villarreal–Real Sociedad 3–1 (3–0)

La Liga, Estadio de la Ceramica

Mål: 1–0 (7) Gerard Moreno, 2–0 (15) Georges Mikautadze, 3–0 (23) Nicolas Pepe (Georges Mikautadze), 3–1 (47) Luka Sucic.

Varningar, Real Sociedad: Jon Aramburu, Goncalo Guedes, Pellegrino Matarazzo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 3-1-1

Real Sociedad: 2-1-2

Nästa match:

Villarreal: Girona, borta, 6 april 21.00