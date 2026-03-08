Villarreal vann på hemmaplan mot Elche

Villarreal vann med 2–1 mot Elche

Santiago Mourino matchvinnare för Villarreal

Andre Silva nätade för Elche

Villarreal ledde med 2–0 i paus mot Elche i söndagens match på hemmaplan i La Liga. I andra halvlek kom Elche närmare, men Villarreal kunde hålla undan till seger 2–1.

Villarreal–Elche – mål för mål

Tajon Buchanan gav Villarreal ledningen efter en dryg halvtimme. Villarreal gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Santiago Mourino efter förarbete av Santi Comesana.

Med åtta minuter kvar att spela reducerade Elche genom Andre Silva framspelad av Martim Neto. Men mer än så orkade Elche inte med.

Lagens första möte för säsongen vann Villarreal med 3–1.

Nästa motstånd för Villarreal är Alaves. Lagen möts fredag 13 mars 21.00 på Estadio Mendizorroza.

Villarreal–Elche 2–1 (2–0)

La Liga, Estadio de la Ceramica

Mål: 1–0 (31) Tajon Buchanan, 2–0 (41) Santiago Mourino (Santi Comesana), 2–1 (82) Andre Silva (Martim Neto).

Varningar, Villarreal: Alberto Moleiro. Elche: Martim Neto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 3-0-2

Elche: 0-2-3

Nästa match:

Villarreal: Alaves, borta, 13 mars 21.00