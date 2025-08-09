Vilmer Tyrén fixade segern för Ljungskile i matchen mot IFK Skövde
Det blev ett hattrick för Ljungskiles Vilmer Tyrén i matchen mot IFK Skövde i Ettan södra herr. Ljungskile vann på bortaplan med 4–0 (0–0).
Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Ljungskile.
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Daniel Lagerlöf gav Ljungskile ledningen.
Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Vilmer Tyrén och ökade ledningen för Ljungskile.
I 74:e minuten ökade Vilmer Tyrén ledningen ytterligare.
Ljungskile gjorde också 0–4 genom Vilmer Tyrén som med målet fullbordade sitt hattrick i 84:e minuten.
Det här betyder att IFK Skövde fortfarande är sist i serien, och Ljungskile är på andra plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ljungskile SK vunnit.
Nästa motstånd för Ljungskile är Ariana. Lagen möts lördag 16 augusti 16.00 på Skarsjövallen.
IFK Skövde–Ljungskile 0–4 (0–0)
Ettan södra herr, Södermalms IP
Mål: 0–1 (63) Daniel Lagerlöf, 0–2 (64) Vilmer Tyrén, 0–3 (74) Vilmer Tyrén, 0–4 (84) Vilmer Tyrén.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
IFK Skövde: 1-2-2
Ljungskile: 3-2-0
Nästa match:
Ljungskile: Ariana FC, hemma, 16 augusti
