Vinicius matchhjälte för Santa Clara mot Gil Vicente

Santa Clara vann med 1–0 (0–0) hemma mot Gil Vicente i Primeira Liga herr. Vinicius gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Santa Clara höll nollan.

Santa Clara har en stark form med tre segrar och två oavgjorda och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gil Vicente har två oavgjorda och tre förluster och 6–10 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Gil Vicente med 1–0.

Nästa motstånd för Santa Clara är Sporting Lissabon. Gil Vicente tar sig an AVS hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 april 19.00.

Santa Clara–Gil Vicente 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel

Mål: 1–0 (90) Vinicius.

Varningar, Santa Clara: Sergio Araujo, Petit. Gil Vicente: Facundo Caseres, Agustin Moreira.

