Vinicius matchhjälte för Santa Clara mot Gil Vicente
Santa Clara vann med 1–0 (0–0) hemma mot Gil Vicente i Primeira Liga herr. Vinicius gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Det här var åttonde gången den här säsongen som Santa Clara höll nollan.
Santa Clara har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.
Sporting Lissabon nästa för Santa Clara
Santa Clara har en stark form med tre segrar och två oavgjorda och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gil Vicente har två oavgjorda och tre förluster och 6–10 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Gil Vicente med 1–0.
Nästa motstånd för Santa Clara är Sporting Lissabon. Gil Vicente tar sig an AVS hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 april 19.00.
Santa Clara–Gil Vicente 1–0 (0–0)
Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel
Mål: 1–0 (90) Vinicius.
Varningar, Santa Clara: Sergio Araujo, Petit. Gil Vicente: Facundo Caseres, Agustin Moreira.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Santa Clara: 3-2-0
Gil Vicente: 0-2-3
Nästa match:
Santa Clara: Sporting Lissabon, borta, 4 april 19.00
Gil Vicente: AVS Futebol, hemma, 4 april 19.00
