Vitinha matchhjälte för PSG mot Nantes
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för PSG med 1–0 mot Nantes
- Vitinha matchvinnare för PSG
- Nantes nu 14:e, PSG på femte plats
PSG vann med 1–0 (0–0) borta mot Nantes i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Vitinha för i andra halvleken.
Nantes–PSG – mål för mål
Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes på Stade de la Beaujoire.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars på Parc des Princes.
I nästa omgång har Nantes Strasbourg borta på Stade de la Meinau, söndag 24 augusti 17.15. PSG spelar hemma mot Angers fredag 22 augusti 20.45.
Nantes–PSG 0–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire
Mål: 0–1 (67) Vitinha.
Varningar, Nantes: Kelvin Amian. PSG: Achraf Hakimi.
Nästa match:
Nantes: RC Strasbourg Alsace, borta, 24 augusti
PSG: Angers SCO, hemma, 22 augusti
Den här artikeln handlar om: