Vitinha matchhjälte för PSG mot Nantes

Seger för PSG med 1–0 mot Nantes

Vitinha matchvinnare för PSG

Nantes nu 14:e, PSG på femte plats

PSG vann med 1–0 (0–0) borta mot Nantes i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Vitinha för i andra halvleken.

Nantes–PSG – mål för mål

Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes på Stade de la Beaujoire.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars på Parc des Princes.

I nästa omgång har Nantes Strasbourg borta på Stade de la Meinau, söndag 24 augusti 17.15. PSG spelar hemma mot Angers fredag 22 augusti 20.45.

Nantes–PSG 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (67) Vitinha.

Varningar, Nantes: Kelvin Amian. PSG: Achraf Hakimi.

Nästa match:

Nantes: RC Strasbourg Alsace, borta, 24 augusti

PSG: Angers SCO, hemma, 22 augusti