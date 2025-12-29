Vivaldo Semedo gjorde avgörande målet för Watford mot Norwich City

Watford vann med 1–0 mot Norwich City

Vivaldo Semedo avgjorde för Watford

Tredje raka segern för Watford

Watford vann med 1–0 på bortaplan mot Norwich City i Championship. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Vivaldo Semedo.

Det betyder att Watford gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Birmingham nästa för Watford

Watford ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Norwich City är på 23:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Watford som så sent som den 5 december låg på 15:e plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På torsdag 1 januari 16.00 spelar Norwich City borta mot Queens Park Rangers och Watford hemma mot Birmingham.

Norwich City–Watford 0–1 (0–0)

Championship, Carrow Road

Mål: 0–1 (90) Vivaldo Semedo (Nestory Irankunda).

Varningar, Watford: Jeremy Ngakia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 2-2-1

Watford: 3-2-0

Nästa match:

Norwich City: Queens Park Rangers FC, borta, 1 januari 16.00

Watford: Birmingham City, hemma, 1 januari 16.00