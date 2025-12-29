Vivaldo Semedo gjorde avgörande målet för Watford mot Norwich City
Watford vann med 1–0 på bortaplan mot Norwich City i Championship. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Vivaldo Semedo.
Det betyder att Watford gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.
Birmingham nästa för Watford
Watford ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Norwich City är på 23:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Watford som så sent som den 5 december låg på 15:e plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
På torsdag 1 januari 16.00 spelar Norwich City borta mot Queens Park Rangers och Watford hemma mot Birmingham.
Norwich City–Watford 0–1 (0–0)
Championship, Carrow Road
Mål: 0–1 (90) Vivaldo Semedo (Nestory Irankunda).
Varningar, Watford: Jeremy Ngakia.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Norwich City: 2-2-1
Watford: 3-2-0
Nästa match:
Norwich City: Queens Park Rangers FC, borta, 1 januari 16.00
Watford: Birmingham City, hemma, 1 januari 16.00
