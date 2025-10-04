Watford avgjorde före paus mot Oxford United
- Watford-seger med 2–1 mot Oxford United
- Watfords Jeremy Mpobi Ngakia tvåmålsskytt
- Watfords tredje seger för säsongen
Watford tog ledningen före paus i matchen på lördagen och Oxford United lyckades inte resa sig. Matchen i Championship slutade 2–1 (2–1) till hemmalaget.
Sheffield United nästa för Watford
Efter tre minuters spel gjorde Oxford United 0–1.
Watford kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Jeremy Mpobi Ngakia.
Jeremy Mpobi Ngakia stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Därmed hade laget vänt matchen. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Watford med 2–1.
Watford har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oxford United har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Watfords tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oxford Uniteds femte uddamålsförlust.
Det här betyder att Watford nu ligger på tionde plats i tabellen och Oxford United är på 22:a plats. Så sent som den 26 september låg Watford på 21:a plats i tabellen.
Den 11 april möts lagen återigen, då på Kassam Stadium.
Watford tar sig an Sheffield United i nästa match borta lördag 18 oktober 16.00. Oxford United möter samma dag 13.30 Derby County hemma.
Watford–Oxford United 2–1 (2–1)
Championship
Mål: 0–1 (3) Självmål, 1–1 (45) Jeremy Mpobi Ngakia, 2–1 (45) Jeremy Mpobi Ngakia.
Varningar, Watford: Imran Louza, Kevin Keben, Luca Kjerrumgaard. Oxford United: Michal Helik, Stanley Mills, Cameron Brannagan, Jack Currie.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Watford: 2-1-2
Oxford United: 1-2-2
Nästa match:
Watford: Sheffield United, borta, 18 oktober
Oxford United: Derby County FC, hemma, 18 oktober
