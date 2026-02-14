Watford fixade en poäng borta mot Preston North End

2–2 mellan Preston North End och Watford

Milutin Osmajic kvitterade i 70:e minuten

Preston North End nu sjunde, Watford på tolfte plats

Preston North End ledde med 1–0 efter första halvlek hemma mot Watford i Championship. I andra halvlek jobbade sig Watford in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Preston North End–Watford – mål för mål

Preston North End tog en tidig ledning när Lewis Dobbin slog till assisterad av Ben Whiteman redan i 19:e minuten.

I 55:e minuten slog Othmane Maamma till och kvitterade för Watford. Laget tog ledningen i 57:e minuten. Preston North Ends Milutin Osmajic gjorde 2–2 i 70:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Preston North End har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har tre oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad.

Det här betyder att Preston North End ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Watford på tolfte plats. Watford har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 16 januari låg laget på sjätte plats.

Fredag 20 februari 21.00 spelar Preston North End borta mot Blackburn. Watford möter Derby County hemma på Vicarage Road Stadium lördag 21 februari 16.00.

Preston North End–Watford 2–2 (1–0)

Championship, Deepdale

Mål: 1–0 (19) Lewis Dobbin (Ben Whiteman), 1–1 (55) Othmane Maamma, 1–2 (57) Självmål, 2–2 (70) Milutin Osmajic.

Varningar, Preston North End: Lewis Gibson. Watford: Jeremy Petris.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 1-2-2

Watford: 0-3-2

Nästa match:

Preston North End: Blackburn Rovers FC, borta, 20 februari 21.00

Watford: Derby County FC, hemma, 21 februari 16.00