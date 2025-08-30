Watford fixade poäng trots underläge hemma mot Southampton

Kryss mellan Watford och Southampton

Nestory Irankunda kvitterade i 81:a minuten

Watford nu 14:e, Southampton på 13:e plats

Southampton hade ledningen i halvtid med 1–0 borta mot Watford i Championship. Men i andra halvlek kom Watford mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

Watford–Southampton – mål för mål

Southampton gjorde första målet. Cameron Archer gjorde målet, redan i tionde minuten. I 65:e minuten nätade Kwadwo Baah, på pass av Rocco Vata och kvitterade för Watford.

Ryan Manning gav Southampton ledningen i 78:e minuten.

Med nio minuter kvar att spela kvitterade Watford genom Nestory Irankunda. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Watfords andra oavgjorda match den här säsongen.

Watford ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen, medan Southampton ligger på 13:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 februari på St. Mary’s Stadium.

Watford tar sig an Blackburn i nästa match hemma lördag 13 september 16.00. Southampton möter Portsmouth hemma söndag 14 september 13.00.

Watford–Southampton 2–2 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (10) Cameron Archer, 1–1 (65) Kwadwo Baah (Rocco Vata), 1–2 (78) Ryan Manning, 2–2 (81) Nestory Irankunda.

Varningar, Watford: Nestory Irankunda, James Abankwah. Southampton: Ryan Manning, Shea Charles, Taylor Harwood-Bellis, Kuryu Matsuki, Damion Downs.

Nästa match:

Watford: Blackburn Rovers FC, hemma, 13 september

Southampton: Portsmouth FC, hemma, 14 september