Watford och Bristol C delade på poängen

Watford och Bristol C kryssade

Scott Twine kvitterade i 29:e minuten

Watford nu elfte, Bristol C på sjunde plats

Hemmalaget Watford och Bristol C tog en poäng var i mötet i Championship. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Watford–Bristol C – mål för mål

Watford fick en bra start på matchen när Marc Bola nätade redan i sjätte minuten.

Bristol C kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Scott Twine. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Watford har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var Watfords femte oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Watford ligger på elfte plats i tabellen och Bristol C är på sjunde plats. Så sent som den 21 oktober låg Watford på 16:e plats i tabellen.

Den 27 februari möts lagen återigen.

I nästa match, lördag 22 november möter Watford Derby County borta på Pride Park Stadium 16.00 medan Bristol C spelar hemma mot Swansea City 13.30.

Watford–Bristol C 1–1 (1–1)

Championship

Mål: 1–0 (6) Marc Bola, 1–1 (29) Scott Twine.

Varningar, Watford: Nestory Irankunda, Jeremy Petris. Bristol C: Anis Mehmeti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 2-2-1

Bristol C: 2-1-2

Nästa match:

Watford: Derby County FC, borta, 22 november

Bristol C: Swansea City FC, hemma, 22 november