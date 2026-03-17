Watford säkrade seger mot Wrexham
- Watford vann med 3–1 mot Wrexham
- Edo Kayembe avgjorde för Watford
- Watfords 14:e seger
Watford segrade på hemmaplan på Vicarage Road Stadium mot Wrexham i Championship. 3–1 (2–0) slutade matchen på tisdagen.
Watford–Wrexham – mål för mål
Watford gjorde första målet när Marc Bola slog till med assist av Giorgi Chakvetadze redan i 18:e minuten. I 38:e minuten gjorde Watford 2–0 när Edo Kayembe fick träff på passning från Nestory Irankunda.
Direkt efter pausen slog Max Cleworth till efter förarbete av Oliver Rathbone och reducerade åt Wrexham. Men mer än så orkade Wrexham inte med. 3–1-målet kom på övertid när Edoardo Bove slog till och gjorde mål. 3–1-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Watford ligger på nionde plats i tabellen och Wrexham är på sjätte plats.
Nästa motstånd för Watford är Leicester. Lagen möts lördag 21 mars 16.00 på Vicarage Road Stadium.
Watford–Wrexham 3–1 (2–0)
Championship, Vicarage Road Stadium
Mål: 1–0 (18) Marc Bola (Giorgi Chakvetadze), 2–0 (38) Edo Kayembe (Nestory Irankunda), 2–1 (49) Max Cleworth (Oliver Rathbone), 3–1 (90) Edoardo Bove.
Varningar, Watford: Giorgi Chakvetadze, Edoardo Bove.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Watford: 2-1-2
Wrexham: 3-0-2
Nästa match:
Watford: Leicester City FC, hemma, 21 mars 16.00
