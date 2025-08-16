Watford vann mot Queens Park Rangers

Watford vann med 2–1 mot Queens Park Rangers

Luca Kjerrumgaard med två mål för Watford

Watford nu 13:e, Queens Park Rangers på 18:e plats

Redan i första halvlek tog Watford greppet om hemmamatchen mot Queens Park Rangers i Championship. Och 2–1-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Det var första segern för Watford, efter 0–1-förlust mot Charlton i premiären.

Watford–Queens Park Rangers – mål för mål

Watford tog en tidig ledning. Luca Kjerrumgaard gjorde målet på pass av Nestory Irankunda, redan i 19:e minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 23:e minuten, ännu en gång genom Luca Kjerrumgaard.

Queens Park Rangers reducerade till 2–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Kieran Morgan. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Watford med 2–1. På stopptid fick Watfords Imran Louza rött kort, och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

Lagen möts igen 3 april.

Lördag 23 augusti möter Watford Swansea City borta 13.30 och Queens Park Rangers möter Coventry borta 16.00.

Watford–Queens Park Rangers 2–1 (2–1)

Championship

Mål: 1–0 (19) Luca Kjerrumgaard (Nestory Irankunda), 2–0 (23) Luca Kjerrumgaard, 2–1 (45) Kieran Morgan.

Varningar, Watford: Edo Kayembe. Queens Park Rangers: Karamoko Dembele, Amadou Mbengue.

Utvisningar, Watford: Imran Louza.

Nästa match:

Watford: Swansea City FC, borta, 23 augusti

Queens Park Rangers: Coventry City FC, borta, 23 augusti