Watfords Luca Kjerrumgaard tvåmålsskytt i segern mot Middlesbrough

Watford-seger med 3–0 mot Middlesbrough

Watfords Luca Kjerrumgaard tvåmålsskytt

Imran Louza avgjorde för Watford

Watford vann mot gästande Middlesbrough i Championship. 3–0 (2–0) slutade lördagens match.

Det här var Watfords första nolla den här säsongen.

Watford har skapat en skön vinnarkänsla. Segern mot Middlesbrough betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Luca Kjerrumgaard med två mål för Watford

Watford fick en bra start på matchen när Imran Louza slog till framspelad av Kwadwo Baah redan i 15:e minuten. Målet var Imran Louzas femte i Championship.

I 32:a minuten ökade också ledningen till laget 2–0 genom Luca Kjerrumgaard. I 49:e minuten gjorde Luca Kjerrumgaard också 3–0.

För Watford gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan Middlesbrough är på andra plats. Ett fint lyft för Watford som låg på 16:e plats så sent som den 21 oktober.

Den 25 april tar lagen sig an varandra igen, då på Riverside.

I nästa match möter Watford Ipswich borta och Middlesbrough möter Leicester borta. Båda matcherna spelas tisdag 4 november 20.45.

Watford–Middlesbrough 3–0 (2–0)

Championship

Mål: 1–0 (15) Imran Louza (Kwadwo Baah), 2–0 (32) Luca Kjerrumgaard, 3–0 (49) Luca Kjerrumgaard.

Varningar, Watford: Kwadwo Baah, Kevin Keben. Middlesbrough: Luke Ayling.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 3-0-2

Middlesbrough: 2-1-2

Nästa match:

Watford: Ipswich Town FC, borta, 4 november

Middlesbrough: Leicester City FC, borta, 4 november