Watkins bakom Aston Villas seger mot Bologna

Aston Villa-seger med 3–1 mot Bologna

Bortalaget Aston Villa vann mot Bologna i Europa League Kvartsfinal. 1–3 (0–1) slutade torsdagens match.

Gästande Aston Villa tog ledningen i minut 44 genom Ezri Konsa efter förarbete från Youri Tielemans.

Direkt efter pausen ökade Ollie Watkins Aston Villas ledning. Reduceringen till 1–2 kom på tilläggstid när Jonathan Rowe slog till och gjorde mål för Bologna. Fler mål än så blev det inte för Bologna. 1–3-målet för Aston Villa kom direkt därefter när Ollie Watkins på tilläggstid återigen gjorde mål med assist av Youri Tielemans. 1–3-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Aston Villa med 1–0.

Torsdag 16 april 21.00 möts lagen igen på Villa Park.

Bologna–Aston Villa 1–3 (0–1)

Europa League Kvartsfinal

Mål: 0–1 (44) Ezri Konsa (Youri Tielemans), 0–2 (51) Ollie Watkins, 1–2 (90) Jonathan Rowe, 1–3 (90) Ollie Watkins (Youri Tielemans).

Varningar, Bologna: Jhon Lucumi, Tommaso Pobega. Aston Villa: Morgan Rogers.

