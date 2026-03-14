WBA äntligen segrare igen efter vinst mot Hull

Seger för WBA med 3–0 mot Hull

Josh Maja matchvinnare för WBA

WBA:s tionde seger

Efter 13 matcher utan seger i Championship kunde WBA till slut ta tre poäng igen. Laget vann hemma mot Hull, med 3–0 (1–0).

Det här var WBA:s åttonde nolla den här säsongen.

WBA–Hull – mål för mål

Josh Maja gav WBA ledningen i 25:e minuten framspelad av Jed Wallace. I den 36:e minuten blev Hulls Charlie Hughes utvisad.

I 67:e minuten nätade Aune Selland Heggeboe framspelad av Jamaldeen Jimoh-Aloba och gjorde 2–0. I 90:e minuten gjorde Isaac Price också 3–0 med assist av Daniel Imray.

WBA har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hull har två vinster och tre förluster och 4–8 i målskillnad.

WBA:s nya tabellposition är 21:a plats medan Hull är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Hull med 1–0.

På lördag 21 mars 16.00 spelar WBA borta mot Bristol C och Hull hemma mot Sheffield Wednesday.

WBA–Hull 3–0 (1–0)

Championship, The Hawthorns

Mål: 1–0 (25) Josh Maja (Jed Wallace), 2–0 (67) Aune Selland Heggeboe (Jamaldeen Jimoh-Aloba), 3–0 (90) Isaac Price (Daniel Imray).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 1-3-1

Hull: 2-0-3

Nästa match:

WBA: Bristol City FC, borta, 21 mars 16.00

Hull: Sheffield Wednesday, hemma, 21 mars 16.00