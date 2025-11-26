WBA ledde i halvtid – men tappade i andra mot Birmingham
- WBA och Birmingham kryssade
- Marvin Ducksch kvitterade i 78:e minuten
- WBA nu 17:e, Birmingham på nionde plats
I halvtid ledde WBA matchen på hemmaplan i Championship mot Birmingham med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Birmingham in i matchen och kvitterade. Matchens slutresultat blev 1–1.
WBA–Birmingham – mål för mål
WBA startade matchen bäst och tog ledningen när Alex Mowatt gjorde målet redan i tolfte minuten.
Marvin Ducksch kvitterade för Birmingham med knappa kvarten kvar. 1–1-målet blev matchens sista.
WBA har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Birmingham har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 14–4 i målskillnad. Det här var WBA:s fjärde oavgjorda match den här säsongen.
Birminghams nya tabellposition är nionde plats medan WBA är på 17:e plats. Så sent som den 31 oktober låg Birmingham på 16:e plats i tabellen.
Den 14 februari möts lagen återigen.
Nästa motstånd för WBA är Swansea City. Lagen möts lördag 29 november 16.00.
WBA–Birmingham 1–1 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (12) Alex Mowatt, 1–1 (78) Marvin Ducksch.
Varningar, WBA: Mikey Johnston. Birmingham: Christoph Klarer, Tomoki Iwata.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
WBA: 1-2-2
Birmingham: 3-1-1
Nästa match:
WBA: Swansea City FC, hemma, 29 november
