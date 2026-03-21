WBA sänkte Bristol C – Campbell matchhjälte

Seger för WBA med 1–0 mot Bristol C

Målet i första halvleken blev matchavgörande när WBA vann med 1–0 (1–0) borta mot Bristol C i Championship.

WBA höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Bristol C har en oavgjord och fyra förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bristol C med 2–1.

Nästa motstånd för Bristol C är Charlton. WBA tar sig an Wrexham hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 april 16.00.

Bristol C–WBA 0–1 (0–1)

Championship, Ashton Gate

Mål: 0–1 (26) George Campbell (Callum Styles).

Varningar, Bristol C: Tomi Horvat. WBA: Callum Styles.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 0-1-4

WBA: 2-2-1

Nästa match:

Bristol C: Charlton Athletic, borta, 3 april 16.00

WBA: Wrexham AFC, hemma, 3 april 16.00