WBA sänkte Bristol C – Campbell matchhjälte
Målet i första halvleken blev matchavgörande när WBA vann med 1–0 (1–0) borta mot Bristol C i Championship.
WBA höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.
Wrexham nästa för WBA
Bristol C har en oavgjord och fyra förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Bristol C med 2–1.
Nästa motstånd för Bristol C är Charlton. WBA tar sig an Wrexham hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 april 16.00.
Bristol C–WBA 0–1 (0–1)
Championship, Ashton Gate
Mål: 0–1 (26) George Campbell (Callum Styles).
Varningar, Bristol C: Tomi Horvat. WBA: Callum Styles.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 0-1-4
WBA: 2-2-1
Nästa match:
Bristol C: Charlton Athletic, borta, 3 april 16.00
WBA: Wrexham AFC, hemma, 3 april 16.00
