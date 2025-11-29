Werder Bremen i ledning i halvtid – men tappade segern mot Köln
- 1–1 mellan Werder Bremen och Köln
- Said El Mala kvitterade på stopptid
- Hamburg nästa för Werder Bremen
Werder Bremen ledde med 1–0 i paus i mötet i Bundesliga hemma med Köln på lördagen. Men Köln reste sig i andra halvlek och fixade oavgjort, 1–1.
Werder Bremen–Köln – mål för mål
Werder Bremen tog ledningen i 22:a minuten genom Marco Friedl.
Kvitteringen kom på stopptid när Said El Mala slog till och gjorde mål för Köln. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Det här var Werder Bremens fjärde oavgjorda match den här säsongen.
Den 11 april tar lagen sig an varandra igen, då på RheinEnergieStadion.
Nästa motstånd för Werder Bremen är Hamburg. Lagen möts söndag 7 december 15.30 på Volksparkstadion.
Werder Bremen–Köln 1–1 (1–0)
Bundesliga, Weserstadion
Mål: 1–0 (22) Marco Friedl, 1–1 (90) Said El Mala.
Varningar, Werder Bremen: Niklas Stark. Köln: Eric Martel, Jan Uwe Thielmann, Marius Bulter, Alessio Castro-Montes.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Werder Bremen: 2-2-1
Köln: 1-1-3
Nästa match:
Werder Bremen: Hamburger SV, borta, 7 december
