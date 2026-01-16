Werder Bremen kryssade hemma mot Eintracht Frankfurt

Oavgjort i mötet mellan Werder Bremen och Eintracht Frankfurt

Ansgar Knauff kvitterade på stopptid

Werder Bremen nu tolfte, Eintracht Frankfurt på sjunde plats

Det blev delad pott när Werder Bremen tog emot Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Slutresultatet skrevs till 3–3 (1–1).

Werder Bremen–Eintracht Frankfurt – mål för mål

Arnaud Kalimuendo-Muinga gjorde 1–0 till Eintracht Frankfurt efter bara en minut. Werder Bremen kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Justin Njinmah.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Nnamdi Collins och gav Eintracht Frankfurt ledningen. Jens Stage kvitterade för Werder Bremen efter förarbete från Samuel Mbangula i 78:e minuten. Jovan Milosevic gav Werder Bremen ledningen med knappa kvarten kvar. Kvitteringen kom på stopptid när Ansgar Knauff slog till och gjorde mål för Eintracht Frankfurt på pass av Ayoube Amaimouni-Echghouyab. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Werder Bremen ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Eintracht Frankfurt är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Eintr Frankfurt med 4–1.

Nästa motstånd för Werder Bremen är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 24 januari 15.30 på BayArena.

Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3–3 (1–1)

Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION

Mål: 0–1 (1) Arnaud Kalimuendo-Muinga, 1–1 (29) Justin Njinmah, 1–2 (56) Nnamdi Collins, 2–2 (78) Jens Stage (Samuel Mbangula), 3–2 (80) Jovan Milosevic, 3–3 (90) Ansgar Knauff (Ayoube Amaimouni-Echghouyab).

Varningar, Werder Bremen: Romano Schmid. Eintracht Frankfurt: Arthur Theate, Nathaniel Brown, Ritsu Doan, Ayoube Amaimouni-Echghouyab.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 0-2-3

Eintracht Frankfurt: 1-3-1

Nästa match:

Werder Bremen: Bayer Leverkusen, borta, 24 januari 15.30