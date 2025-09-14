Werder Bremen vann med 4–0 mot Mönchengladbach

Seger för Werder Bremen med 4–0 mot Mönchengladbach

Samuel Mbangula Tshifunda matchvinnare för Werder Bremen

Mönchengladbachs andra raka förlust

Werder Bremen tog ledningen mot Mönchengladbach på bortaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Bundesliga på söndagen slutade 4–0.

Freiburg nästa för Werder Bremen

Werder Bremen tog en tidig ledning. Samuel Mbangula Tshifunda gjorde målet, redan i 15:e minuten.

Laget gjorde 0–2 i 26:e minuten, när Jens Stage slog till. Det dröjde till den 74:e minuten innan Romano Schmid på straff ökade ledningen.

Werder Bremen gjorde också 0–4 genom Justin Njinmah i 81:a minuten.

För hemmalaget betyder resultatet 16:e plats i tabellen. Werder Bremen är på nionde plats.

Den 31 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Weserstadion.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är Bayer Leverkusen. Lagen möts söndag 21 september 17.30 på BayArena. Werder Bremen tar sig an Freiburg hemma lördag 20 september 15.30.

Mönchengladbach–Werder Bremen 0–4 (0–2)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 0–1 (15) Samuel Mbangula Tshifunda, 0–2 (26) Jens Stage, 0–3 (74) Romano Schmid, 0–4 (81) Justin Njinmah.

Varningar, Mönchengladbach: Shuto Machino.

Nästa match:

Mönchengladbach: Bayer Leverkusen, borta, 21 september

Werder Bremen: SC Freiburg, hemma, 20 september