West Ham vann mot Nottingham Forest efter stark andra halvlek

West Ham-seger med 3–0 mot Nottingham Forest

Jarrod Bowen matchvinnare för West Ham

West Ham höll tätt bakåt

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade West Ham matchen i Premier League mot Nottingham Forest och vann med 3–0.

Tottenham nästa för West Ham

Det dröjde innan första målet kom. Först med sex minuter kvar att spela kom 1–0 till West Ham, genom Jarrod Bowen.

0–2-målet kom med två minuter kvar att spela, när Lucas Paqueta slog till och gjorde mål på straff.

I 90:e minuten gjorde Callum Wilson också 0–3 framspelad av El Hadji Malick Diouf.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Nottingham Forest med 2–1.

Lördag 13 september spelar Nottingham Forest borta mot Arsenal 13.30 och West Ham mot Tottenham hemma 18.30 på London Stadium.

Nottingham Forest–West Ham 0–3 (0–0)

Premier League, City Ground

Mål: 0–1 (84) Jarrod Bowen, 0–2 (88) Lucas Paqueta, 0–3 (90) Callum Wilson (El Hadji Malick Diouf).

Nästa match:

Nottingham Forest: Arsenal FC, borta, 13 september

West Ham: Tottenham Hotspur FC, hemma, 13 september