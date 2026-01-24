West Ham vann trots bra andra halvlek av Sunderland
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- West Ham vann med 3–1 mot Sunderland
- Jarrod Bowen matchvinnare för West Ham
- Andra raka segern för West Ham
Matchen mellan West Ham och Sunderland i Premier League slutade 3–1 (3–0). Hemmalaget West Ham hade greppet i första halvlek och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Sunderland lyfte sig i andra halvlek.
Chelsea nästa för West Ham
West Ham startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Crysencio Summerville gjorde målet redan i 14:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme genom Jarrod Bowen på straff. West Ham gjorde också 3–0 i slutminuterna av första halvlek genom Mateus Fernandes.
I 66:e minuten slog Brian Brobbey till och reducerade åt Sunderland. Men mer än så orkade Sunderland inte med. Målet var Brian Brobbeys femte i Premier League.
I nästa match möter West Ham Chelsea borta på lördag 31 januari 18.30. Sunderland möter Burnley måndag 2 februari 21.00 hemma.
West Ham–Sunderland 3–1 (3–0)
Premier League, London Stadium
Mål: 1–0 (14) Crysencio Summerville, 2–0 (28) Jarrod Bowen, 3–0 (43) Mateus Fernandes, 3–1 (66) Brian Brobbey.
Varningar, West Ham: Valentin Castellanos. Sunderland: Daniel Ballard, Habib Diarra, Reinildo, Noah Sadiki.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
West Ham: 2-1-2
Sunderland: 1-2-2
Nästa match:
West Ham: Chelsea FC, borta, 31 januari 18.30
Sunderland: Burnley FC, hemma, 2 februari 21.00
Den här artikeln handlar om: