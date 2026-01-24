West Ham vann trots bra andra halvlek av Sunderland

West Ham vann med 3–1 mot Sunderland

Jarrod Bowen matchvinnare för West Ham

Andra raka segern för West Ham

Matchen mellan West Ham och Sunderland i Premier League slutade 3–1 (3–0). Hemmalaget West Ham hade greppet i första halvlek och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Sunderland lyfte sig i andra halvlek.

Chelsea nästa för West Ham

West Ham startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Crysencio Summerville gjorde målet redan i 14:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme genom Jarrod Bowen på straff. West Ham gjorde också 3–0 i slutminuterna av första halvlek genom Mateus Fernandes.

I 66:e minuten slog Brian Brobbey till och reducerade åt Sunderland. Men mer än så orkade Sunderland inte med. Målet var Brian Brobbeys femte i Premier League.

I nästa match möter West Ham Chelsea borta på lördag 31 januari 18.30. Sunderland möter Burnley måndag 2 februari 21.00 hemma.

West Ham–Sunderland 3–1 (3–0)

Premier League, London Stadium

Mål: 1–0 (14) Crysencio Summerville, 2–0 (28) Jarrod Bowen, 3–0 (43) Mateus Fernandes, 3–1 (66) Brian Brobbey.

Varningar, West Ham: Valentin Castellanos. Sunderland: Daniel Ballard, Habib Diarra, Reinildo, Noah Sadiki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 2-1-2

Sunderland: 1-2-2

Nästa match:

West Ham: Chelsea FC, borta, 31 januari 18.30

Sunderland: Burnley FC, hemma, 2 februari 21.00