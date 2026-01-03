Weston McKennie räddade poäng när Juventus kryssade mot Lecce

Juventus och Lecce kryssade

Weston McKennie kvitterade i 50:e minuten

Sassuolo blir nästa motstånd för Juventus

I halvtid ledde Lecce matchen på bortaplan i Serie A mot Juventus med 1–0 efter mål av Lameck Banda. Men i andra halvlek jobbade sig Juventus in i matchen och kvitterade genom Weston McKennie efter 50 minuters spel. Matchen slutade 1–1.

Juventus–Lecce – mål för mål

Lameck Banda gav gästande Lecce ledningen på tilläggstid i första halvlek.

Direkt efter pausen nätade Weston McKennie och kvitterade för Juventus. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 maj på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.

Tisdag 6 januari möter Juventus Sassuolo borta 20.45 och Lecce möter Roma hemma 18.00.

Juventus–Lecce 1–1 (0–1)

Serie A, Allianz Stadium

Mål: 0–1 (45) Lameck Banda, 1–1 (50) Weston McKennie.

Varningar, Lecce: Wladimiro Falcone, Youssef Maleh, Danilo Veiga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 3-1-1

Lecce: 2-1-2

Nästa match:

Juventus: Sassuolo, borta, 6 januari 20.45

Lecce: Roma, hemma, 6 januari 18.00