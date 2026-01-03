Weston McKennie räddade poäng när Juventus kryssade mot Lecce
- Juventus och Lecce kryssade
- Weston McKennie kvitterade i 50:e minuten
- Sassuolo blir nästa motstånd för Juventus
I halvtid ledde Lecce matchen på bortaplan i Serie A mot Juventus med 1–0 efter mål av Lameck Banda. Men i andra halvlek jobbade sig Juventus in i matchen och kvitterade genom Weston McKennie efter 50 minuters spel. Matchen slutade 1–1.
Juventus–Lecce – mål för mål
Lameck Banda gav gästande Lecce ledningen på tilläggstid i första halvlek.
Direkt efter pausen nätade Weston McKennie och kvitterade för Juventus. 1–1-målet blev matchens sista.
Lagen spelar mot varandra igen den 10 maj på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.
Tisdag 6 januari möter Juventus Sassuolo borta 20.45 och Lecce möter Roma hemma 18.00.
Juventus–Lecce 1–1 (0–1)
Serie A, Allianz Stadium
Mål: 0–1 (45) Lameck Banda, 1–1 (50) Weston McKennie.
Varningar, Lecce: Wladimiro Falcone, Youssef Maleh, Danilo Veiga.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Juventus: 3-1-1
Lecce: 2-1-2
Nästa match:
Juventus: Sassuolo, borta, 6 januari 20.45
Lecce: Roma, hemma, 6 januari 18.00
