William Videhult i form när Sollentuna FK vann mot Örebro Syrianska

Sollentuna FK segrade – 3–1 mot Örebro Syrianska

William Videhult med två mål för Sollentuna FK

Sjätte raka nederlaget för Örebro Syrianska

Hemmalaget Sollentuna FK tog hem de tre poängen efter seger mot Örebro Syrianska i Ettan norra herr. 3–1 (1–1) slutade lördagens match.

– Bra match. Vi reser oss efter ett tidigt insläppt mål och vänder matchen. Kul att studsa tillbaka efter förra helgen, kommenterade Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi efter matchen.

I och med detta har Örebro Syrianska sex förluster i rad.

William Videhult tvåmålsskytt för Sollentuna FK

Örebro Syrianska tog en tidig ledning. Amer Jusic slog till, redan i tionde minuten.

Sollentuna FK kvitterade till 1–1 i 33:e minuten, när William Videhult slog till. Det dröjde till den 71:a minuten innan William Videhult på straff gav Sollentuna FK ledningen.

Och med sex minuter kvar att spela ökade Sollentuna FK ledningen genom Dida Rashidi. Rashidi fullbordade därmed lagets vändning.

Sollentuna FK har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 14–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örebro Syrianska har fem förluster och 3–12 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Sollentuna FK med 3–2.

Fredag 12 september 19.30 spelar Sollentuna FK hemma mot FC Arlanda. Örebro Syrianska möter Haninge borta på Torvalla IP lördag 13 september 13.00.

Sollentuna FK–Örebro Syrianska 3–1 (1–1)

Ettan norra herr, Sollentunavallen

Mål: 0–1 (10) Amer Jusic, 1–1 (33) William Videhult, 2–1 (71) William Videhult, 3–1 (84) Dida Rashidi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 3-1-1

Örebro Syrianska: 0-0-5

Nästa match:

Sollentuna FK: FC Arlanda, hemma, 12 september

Örebro Syrianska: IFK Haninge, borta, 13 september