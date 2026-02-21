Wilmot fixade kryss i 89:e minuten för Stoke City mot Leicester

2–2 mellan Stoke City och Leicester

Ben Wilmot kvitterade i 89:e minuten

Oxford United blir nästa motstånd för Stoke City

I 89:e minuten slog Ben Wilmot till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Stoke City i mötet med Leicester i Championship på Bet365 Stadium. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men Wilmots fullträff för Stoke City gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Leicester hade före lördagens bortamatch fyra förluster i rad.

Stoke City–Leicester – mål för mål

Ben Wilmot gjorde 1–0 till Stoke City efter bara tre minuter assisterad av Aaron Cresswell.

Direkt efter pausen slog Divine Mukasa till och kvitterade för Leicester. Harry Winks gav Leicester ledningen med knappa kvarten kvar. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Ben Wilmot återigen slog till och gjorde mål för Stoke City. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Stoke City har tre oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har en oavgjord och fyra förluster och 7–12 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Leicester med 2–1.

I nästa match möter Stoke City Oxford United hemma på onsdag 25 februari 21.00. Leicester möter Middlesbrough tisdag 24 februari 20.45 borta.

Stoke City–Leicester 2–2 (1–0)

Championship, Bet365 Stadium

Mål: 1–0 (3) Ben Wilmot (Aaron Cresswell), 1–1 (51) Divine Mukasa, 1–2 (76) Harry Winks, 2–2 (89) Ben Wilmot.

Varningar, Stoke City: Ben Pearson, Sorba Thomas. Leicester: Luke Thomas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 0-3-2

Leicester: 0-1-4

Nästa match:

Stoke City: Oxford Utd, hemma, 25 februari 21.00

Leicester: Middlesbrough FC, borta, 24 februari 20.45