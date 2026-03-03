Wolverhampton vann mot Liverpool på Molineux Stadium

Wolverhampton vann med 2–1 mot Liverpool

Andre avgjorde för Wolverhampton

Andra raka segern för Wolverhampton

Efter en mållös första halvlek avgjorde Wolverhampton matchen mot Liverpool i andra halvlek. Till slut vann Wolverhampton tisdagens hemmamatch i Premier League med 2–1.

Andre slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var ett skönt trendbrott för Wolverhampton som hade åtta raka förluster mot Liverpool inför tisdagens match.

Wolverhampton–Liverpool – mål för mål

Rodrigo Gomes gav Wolverhampton ledningen i den 78:e minuten. Mohamed Salah såg med sju minuter kvar att spela till att Liverpool kvitterade. Bara sju minuter senare var det Andre som såg till att Wolverhampton tog ledningen.

Wolverhampton har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Liverpool har tre vinster och två förluster och 9–6 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Wolverhampton på 20:e och sista plats och Liverpool på femte plats.

Wolverhampton tar sig an Brentford i nästa match borta måndag 16 mars 21.00. Liverpool möter Tottenham hemma söndag 15 mars 17.30.

Wolverhampton–Liverpool 2–1 (0–0)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 1–0 (78) Rodrigo Gomes, 1–1 (83) Mohamed Salah, 2–1 (90) Andre.

Varningar, Wolverhampton: Joao Gomes, Santiago Bueno. Liverpool: Ryan Gravenberch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 2-2-1

Liverpool: 3-0-2

Nästa match:

Wolverhampton: Brentford, borta, 16 mars 21.00

Liverpool: Tottenham Hotspur FC, hemma, 15 mars 17.30