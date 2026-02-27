Wolverhampton vann till slut – efter åtta matcher i rad utan seger

Wolverhampton vann med 2–0 mot Aston Villa

Joao Gomes matchvinnare för Wolverhampton

Wolverhamptons andra seger

Wolverhampton är tillbaka i vinnarspåret igen i Premier League. Detta efter seger, 2–0 (0–0), mot Aston Villa på hemmaplan på Molineux Stadium. Det var första segern efter åtta matcher i rad utan seger.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Wolverhamptons målvakter höll nollan.

Wolverhampton–Aston Villa – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Joao Gomes 1–0 till Wolverhampton i den 61:a minuten. 2–0-målet kom på tilläggstid när Rodrigo Gomes slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Båda lagen har nu en seger, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Wolverhampton med 5–6 och Aston Villa med 3–5 i målskillnad.

Det här betyder att Wolverhampton är kvar på 20:e och sista plats och Aston Villa stannar på tredje plats, i serien.

Tisdag 3 mars 21.15 spelar Wolverhampton hemma mot Liverpool. Aston Villa möter Chelsea hemma på Villa Park onsdag 4 mars 20.30.

Wolverhampton–Aston Villa 2–0 (0–0)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 1–0 (61) Joao Gomes, 2–0 (90) Rodrigo Gomes.

Varningar, Wolverhampton: Jean-Ricner Bellegarde, Yerson Mosquera, Adam Armstrong. Aston Villa: Emiliano Buendia, Leon Bailey, Matty Cash.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 1-2-2

Aston Villa: 1-2-2

Nästa match:

Wolverhampton: Liverpool, hemma, 3 mars 21.15

Aston Villa: Chelsea FC, hemma, 4 mars 20.30