Woo-Yeong Jeong matchhjälte för Union Berlin borta mot Freiburg

Union Berlin-seger med 1–0 mot Freiburg

Woo-Yeong Jeong avgjorde för Union Berlin

Åttonde segern för Union Berlin

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Woo-Yeong Jeong när Union Berlin vann på bortaplan mot Freiburg med 1–0 (0–0) på söndagen i Bundesliga.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Union Berlin höll nollan.

Freiburg–Union Berlin – mål för mål

Freiburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Berlin har två vinster och tre förluster och 5–8 i målskillnad.

Union Berlins nya tabellposition är nionde plats medan Freiburg är på åttonde plats.

I nästa match möter Freiburg St Pauli borta på söndag 22 mars 17.30. Union Berlin möter Bayern München lördag 21 mars 15.30 borta.

Freiburg–Union Berlin 0–1 (0–0)

Bundesliga, Europa-Park Stadion

Mål: 0–1 (90) Woo-Yeong Jeong (Stanley N’Soki).

Varningar, Union Berlin: Derrick Köhn, Livan Burcu.

