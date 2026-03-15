Woo-Yeong Jeong matchhjälte för Union Berlin borta mot Freiburg
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Woo-Yeong Jeong när Union Berlin vann på bortaplan mot Freiburg med 1–0 (0–0) på söndagen i Bundesliga.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Union Berlin höll nollan.
Freiburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Berlin har två vinster och tre förluster och 5–8 i målskillnad.
Union Berlins nya tabellposition är nionde plats medan Freiburg är på åttonde plats.
I nästa match möter Freiburg St Pauli borta på söndag 22 mars 17.30. Union Berlin möter Bayern München lördag 21 mars 15.30 borta.
Freiburg–Union Berlin 0–1 (0–0)
Bundesliga, Europa-Park Stadion
Mål: 0–1 (90) Woo-Yeong Jeong (Stanley N’Soki).
Varningar, Union Berlin: Derrick Köhn, Livan Burcu.
