Yassin Belkhdim gjorde avgörande målet för Angers mot Toulouse
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Angers-seger med 1–0 mot Toulouse
- Yassin Belkhdim avgjorde för Angers
- Andra raka segern för Angers
Angers vann med 1–0 på bortaplan mot Toulouse i Ligue 1 herr. Yassin Belkhdim gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Angers höll nollan.
Toulouse–Angers – mål för mål
Toulouse har tre oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad. Det här var Toulouses fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Angers andra uddamålsseger.
I tabellen innebär det här att Angers nu ligger på elfte plats i tabellen. Toulouse är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Angers som så sent som den 25 oktober låg på 17:e plats.
Den 8 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Raymond Kopa.
I nästa omgång har Toulouse Marseille borta på Orange Velodrome, lördag 29 november 21.05. Angers spelar hemma mot Lens söndag 30 november 17.15.
Toulouse–Angers 0–1 (0–1)
Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse
Mål: 0–1 (16) Yassin Belkhdim.
Varningar, Toulouse: Emersonn Da Silva. Angers: Jacques Ekomie, Haris Belkebla, Harouna Djibirin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Toulouse: 0-3-2
Angers: 3-1-1
Nästa match:
Toulouse: Olympique Marseille, borta, 29 november
Angers: Lens, hemma, 30 november
Den här artikeln handlar om: