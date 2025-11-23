Yassin Belkhdim gjorde avgörande målet för Angers mot Toulouse

Angers-seger med 1–0 mot Toulouse

Yassin Belkhdim avgjorde för Angers

Andra raka segern för Angers

Angers vann med 1–0 på bortaplan mot Toulouse i Ligue 1 herr. Yassin Belkhdim gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Angers höll nollan.

Toulouse–Angers – mål för mål

Toulouse har tre oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad. Det här var Toulouses fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Angers andra uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Angers nu ligger på elfte plats i tabellen. Toulouse är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Angers som så sent som den 25 oktober låg på 17:e plats.

Den 8 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Raymond Kopa.

I nästa omgång har Toulouse Marseille borta på Orange Velodrome, lördag 29 november 21.05. Angers spelar hemma mot Lens söndag 30 november 17.15.

Toulouse–Angers 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Mål: 0–1 (16) Yassin Belkhdim.

Varningar, Toulouse: Emersonn Da Silva. Angers: Jacques Ekomie, Haris Belkebla, Harouna Djibirin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 0-3-2

Angers: 3-1-1

Nästa match:

Toulouse: Olympique Marseille, borta, 29 november

Angers: Lens, hemma, 30 november