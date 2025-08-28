Young Boys lyckades vinna mot Slovan Bratislava

Young Boys segrade – 3–2 mot Slovan Bratislava

Avgörande målet kom i 87:e minuten.

Young Boys Armin Gigovic tvåmålsskytt

Segern på hemmaplan i andra matchen med 3–2 (2–1) gör att Young Boys har vunnit matchserien mot Slovan Bratislava i Europa League Play off. Young Boys vann serien i två raka matcher.

Armin Gigovic med två mål för Young Boys

Matchen var mållös till Young Boys tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Armin Gigovic.

Laget gjorde 2–0 i 37:e minuten, genom Chris Bedia.

Slovan Bratislava reducerade till 2–1 alldeles före halvtidspausen, genom Robert Mak. Direkt efter pausen ökade Armin Gigovic Young Boys ledning.

Reduceringen till 3–2 kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela, när David Strelec slog till och gjorde mål för Slovan Bratislava. Mer än så blev det dock inte för Slovan Bratislava.

Young Boys–Slovan Bratislava 3–2 (2–1)

Europa League Play off, Stadion Wankdorf

Mål: 1–0 (29) Armin Gigovic, 2–0 (37) Chris Bedia, 2–1 (43) Robert Mak, 3–1 (52) Armin Gigovic, 3–2 (87) David Strelec.

Varningar, Young Boys: Saidy Janko, Jaouen Hadjam.