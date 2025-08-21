Young Boys vann med 1–0 mot Slovan Bratislava

Chris Bedia matchvinnare för Young Boys

Young Boys höll tätt bakåt

Young Boys tog hem segern på bortaplan med 1–0 (1–0) mot Slovan Bratislava i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.

Segermålet för Young Boys stod Chris Bedia för efter 15 minuter.

Slovan Bratislava–Young Boys – mål för mål

Europa League Play off

Mål: 0–1 (15) Chris Bedia.

Varningar, Slovan Bratislava: Guram Kashia, David Strelec, Sandro Cruz. Young Boys: Jaouen Hadjam, Tanguy Zoukrou.