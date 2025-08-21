Prenumerera

Young Boys segrade mot Slovan Bratislava efter dramatik

  • Young Boys vann med 1–0 mot Slovan Bratislava

  • Chris Bedia matchvinnare för Young Boys

  • Young Boys höll tätt bakåt

Young Boys tog hem segern på bortaplan med 1–0 (1–0) mot Slovan Bratislava i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.

Segermålet för Young Boys stod Chris Bedia för efter 15 minuter.

Slovan Bratislava–Young Boys – mål för mål

Slovan Bratislava–Young Boys 0–1 (0–1)

Europa League Play off

Mål: 0–1 (15) Chris Bedia.

Varningar, Slovan Bratislava: Guram Kashia, David Strelec, Sandro Cruz. Young Boys: Jaouen Hadjam, Tanguy Zoukrou.

