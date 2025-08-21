Young Boys segrade mot Slovan Bratislava efter dramatik
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Young Boys vann med 1–0 mot Slovan Bratislava
- Chris Bedia matchvinnare för Young Boys
- Young Boys höll tätt bakåt
Young Boys tog hem segern på bortaplan med 1–0 (1–0) mot Slovan Bratislava i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.
Segermålet för Young Boys stod Chris Bedia för efter 15 minuter.
Slovan Bratislava–Young Boys – mål för mål
Slovan Bratislava–Young Boys 0–1 (0–1)
Europa League Play off
Mål: 0–1 (15) Chris Bedia.
Varningar, Slovan Bratislava: Guram Kashia, David Strelec, Sandro Cruz. Young Boys: Jaouen Hadjam, Tanguy Zoukrou.
Den här artikeln handlar om: