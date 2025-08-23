Zan Vipotnik poängräddare för Swansea City mot Watford

1–1 mellan Swansea City och Watford

Zan Vipotnik kvitterade i 82:a minuten

Swansea City nu 13:e, Watford på tolfte plats

Watfords Nestory Irankunda gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Swansea City i Championship. I andra halvlek jobbade sig Swansea City in i matchen, och kvitterade genom Zan Vipotnik efter 82 minuters spel. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Swansea City–Watford – mål för mål

Matchen var mållös till Watford tog ledningen i 35:e minuten, genom Nestory Irankunda. Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Swansea City genom Zan Vipotnik. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Swansea City ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen, medan Watford ligger på tolfte plats.

Den 31 januari möts lagen återigen.

I nästa match möter Swansea City Sheffield Wednesday borta och Watford möter Southampton hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 16.00.

Swansea City–Watford 1–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (35) Nestory Irankunda, 1–1 (82) Zan Vipotnik.

Varningar, Swansea City: Josh Tymon, Ethan Galbraith, Marko Stamenic. Watford: James Morris, Ryan Andrews, Kwadwo Baah, Hector Kyprianou, Jeremy Mpobi Ngakia.

Nästa match:

Swansea City: Sheffield Wednesday, borta, 30 augusti

Watford: Southampton FC, hemma, 30 augusti