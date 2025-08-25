Trelleborg-seger med 1–0 mot Landskrona

Zean Peetz Dalügge avgjorde för Trelleborg

Trelleborgs fjärde seger för säsongen

Målet i första halvleken blev matchens enda. Trelleborg vann med 1–0 (1–0) hemma mot Landskrona i Superettan.

Trelleborg–Landskrona – mål för mål

Trelleborg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Landskrona har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–4 i målskillnad. Det här var Trelleborgs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Landskronas femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Landskrona ligger på nionde plats i tabellen, och Trelleborg är på 14:e plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Trelleborg Brage borta på Borlänge Energi Arena, söndag 31 augusti 15.00. Landskrona spelar hemma mot GIF Sundsvall lördag 30 augusti 15.00.

Trelleborg–Landskrona 1–0 (1–0)

Superettan, Vångavallen

Mål: 1–0 (7) Zean Peetz Dalügge.

Varningar, Trelleborg: Tobias Karlsson, Filip Bohman, Fredrik Martinsson, Zean Peetz Dalügge, Hugo Engström. Landskrona: Gustaf Bruzelius, Max’Med Mohamed, Rassa Rahmani, Cameron Streete.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 1-1-3

Landskrona: 2-1-2

Nästa match:

Trelleborg: IK Brage, borta, 31 augusti

Landskrona: GIF Sundsvall, hemma, 30 augusti