Zenith besegrade Värnamo med knapp marginal

Det blev seger för bortalaget Zenith i matchen mot Värnamo på Ljusseveka. Laget vann söndagens match i division 1 södra dam med 3–2 (2–1).

– Tyvärr blev det förlust. Matchen var ganska tuff och jämn. Vi hade några chanser att avgöra matchen, men det gjorde vi inte och till slut blev vi straffade, tyckte Värnamos huvudtränare Mladen Bucanin.

Zeniths tränare Maria Andrén om matchen:

– En jämn match som kunde slutat annorlunda. Vi gör en bra första halvlek även om de tar ledningen, men vi skapar flera bra målchanser och gör två fina mål. I andra har de en klar idé om hur de ska locka upp oss och sedan sätta lite längre bollar in bakom vår backlinje. De kvitterar tidigt i andra och efter det har de några riktigt svettiga lägen där vår målvakt Elly Johansson står för några strålande aktioner. Vi lyfter spelet i andra delen av andra halvlek när vi gör byten och de kommer in med bra energi. Vi gör ett sent ledningsmål och lyckas hålla undan.

Värnamo–Zenith – mål för mål

Målgörarna för Zenith var Karin Andersson, Sara Aronsson och Sara Baldebo. Linéa Nordén och Emmy Olofsson gjorde Värnamos mål.

Zenith tog hem lagens senaste möte med 4–2 på Hovgårdsvallen.

I nästa match möter Värnamo Halmia borta på söndag 12 april 14.30. Zenith möter Skepplanda lördag 11 april 13.30 hemma.

