Två mål för Sara Aronsson när Zenith besegrade Värnamo

Zenith vann med 4–2 mot Värnamo

Zeniths fjärde seger på de senaste fem matcherna

Zeniths Sara Aronsson tvåmålsskytt

Zenith vann mötet med Värnamo hemma med 4–2 (2–1) på lördagen i division 1 södra dam.

Segern var Zeniths fjärde på de senaste fem matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Sara Aronsson med två mål för Zenith

Sara Aronsson 2, Lisa Millard Javette och Ida Stolt Hermansson gjorde målen för Zenith, medan Florence Onyinye Okoli blev tvåmålsskytt för gästerna.

Nästa motstånd för Zenith är Eskilsminne. Värnamo tar sig an Helsingborg hemma. Båda matcherna spelas söndag 28 september 13.00.