Angeldahl om Erikssons beslut: ”Stor lucka som behöver fyllas”

Sverige och Frankrike ställs mot varandra i bronsmatch i Nations Leauge.

Då står ”Blågult” inför stora förändringar i och med att Magdalena Eriksson tackat för sig.

– Såklart är det ledsamt för vår del att en så pass viktig spelare försvinner, säger Filippa Angeldahl under onsdagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Sverige och Frankrike ska mötas i en bronsmatch i Nations Leauge. För det svenska damlandslaget saknas mittbacken Magdalena Eriksson som valde att avsluta sin landslagskarriär. Erikssons beslut kom som en chock för många, bland annat för landslagskollegan Filippa Angeldahl.

– Såklart det är ledsamt för vår del att en så pass viktig spelare försvinner med det ledarskapet hon besitter. Är man egoistisk är det ett stort tapp med tanke på vad hon kan ge oss både på och utanför planen, säger Filippa Angeldahl under onsdagens pressträff.

Magdalena Eriksson hade ett enormt ledarskap och var viktigt för gruppen. En lucka man behöver ersätta och Angeldahl kan tänka sig att ta steg i sitt ledarskap.

– Nej men det är en stor lucka som behöver fyllas och jag har varit med ett tag. Det gäller att vi som har mycket erfarenhet tar ett större ansvar att leda laget. Det kommer krävas mer av oss som varit med under längre tid. Det är något jag kan utvecklas i och ta en större roll i. Jag är bekväm att ha den rollen på plan och visa min fotboll.

”Vi har varit tacksamma att vi har så många profiler som tagit fajten”

Förutom Erikssons ledarskap var hon en av alla som stod upp för saker och ting och tog fajten för att förbättra damfotbollen och människors rättigheter. Något som betytt mycket för laget.

– Otroligt viktigt. Vi har varit tacksamma att vi har så många profiler som tagit fajten i så många år. Det kommer vara väldigt viktigt att vi ser det som våra förebilder och att vi hakar efter och lär oss av dem. Att orka ta fajten och göra det för att damfotbollen ska utvecklas och att vi ska ta nästa steg Man blir inspererad av en sån ledare.

I Magdalena Erikssons frånvaro kom 19-åriga Bella Andersson in i damlandslaget. Andersson som till vardags är Angeldahls lagkamrat i Real Madrid.

– Jättekul. Jag visste inte så mycket om henne innan hon kom till Real och jag har blivit positivt överraskad av henne. Det är kul att hon får chansen att vara med här.

Sverige möter Frankrike borta på fredag den 28 november.